Российско-китайский инвестфонд и госфонд Абу-Даби могут купить долю в Eurasia Drilling – Reuters

Российско-китайский инвестиционный фонд и госфонд Абу-Даби Mubadala рассматривают возможность купить миноритарный пакет акций крупнейшей в России частной нефтесервисной компании Eurasia Drilling, сказали Reuters три источника, близких к сделке.

В 2015 г. буровая компания провела делистинг акций, покинув Лондонскую фондовую биржу, после того как сорвалась сделка по продаже пакета Eurasia Drilling американской Schumberger.

Один из источников сказал, что инвесторы смотрят на покупку 13-15% новых акций Eurasia Drilling.

Eurasia Drilling, по последним публичным данным на конец 2014 г., была подконтрольна главе компании Александру Джапаридзе и его партнеру Александру Путилову.

Российско-китайский инвестиционный фонд и фонд Mubadala от комментариев отказались. Eurasia Drilling не ответила на запрос.

Основной клиент Eurasia Drilling - компания «Лукойл». На ее долю в портфеле заказов на конец 2016 г. приходилось 56%, 33% - на «Газпромфнефть» и 6% - на «Роснефть».