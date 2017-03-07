Россия и Украина не захотели проводить переговоры по газу

Дата трехсторонней встречи представителей России, Украины и Евросоюза по газу не назначена, так как Моска и Киев пока не выразили желания проводить переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Мароша Шефчовича. Это заявление он сделал в кулуарах нефтяной конференции CERAWeek в Хьюстоне.

«Еврокомиссия готова организовать встречу в любой момент, но пока нет запроса ни от одной из сторон», - сказал он, отвечая на вопрос о том, назначена ли дата следующей встречи.

Трехсторонняя встреча России, Евросоюза и Украины, на которой обсуждались поставки российского газа на Украину и его транзит в ЕС этой зимой, состоялась 9 декабря 2016 г. в Брюсселе, но практическими договоренностями не увенчалась. Стороны договорились продолжить о дополнительных консультациях, в частности между «Газпромом» и «Нафтогазом». Речь идет о дополнительных 1,5-4 млрд куб. м. российского газа.

Сегодня же министр энергетики России Александр Новак рассказал, что на встрече с Шефчовичем он выразил обеспокоенность низкими запасами газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ). «Я выразил обеспокоенность, поскольку зима не закончилась, еще месяц, запасов газа мало, так что мы проинформировали (Шефчовича)», - приводит его слова Прайм.