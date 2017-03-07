Росимущество приостановило торги по арестованной ВПП аэропорта «Стрежевой»

Территориальное управление Росимущества в Томской области приостановило торги по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Стрежевой» на северо-западе региона, следует из данных сайта torgi.gov.ru.

Основанием для приостановления торгов стало уведомление судебного пристава. В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области "Интерфаксу" пояснили, что процедура приостановлена из-за необходимости доработки документации по торгам.

«Документы не соответствуют представляемым требованиям. Процедура торгов будет возобновлена позднее», – сказал представитель ведомства.

Росимущество выставило на торги имущество аэропорта «Стрежевой»: искусственную взлетно-посадочную полосу для самолетов (протяженность – 1998 м, ширина – 42 м) и для вертолетов (протяженность – 110 м, ширина – 20 м). Кроме того, в лот включен перрон площадью 52 558 кв. м, расширение взлетно-посадочной полосы и перрона, а также место стоянки общей площадью 32 758 кв. м. Объекты располагаются в городе Стрежевом.

Заявки принимались до 6 марта, торги должны были состояться 9 марта. Начальная цена лота – 54,402 млн руб.

Собственником имущества является ООО «Промавиасервис» (материнская компания банкротящегося ООО «Авиакомпания "Томск авиа"). Взлетно-посадочную полосу и остальные объекты арендует ООО "Аэропорт Стрежевой" (дочерняя структура ООО "Промавиасервис").

Аэропорт «Стрежевой» наряду с другими активами бывшей авиакомпании «Томск авиа» в настоящее время арестован решением ФССП. Приставы тем самым пытались взыскать задолженность с «Томск авиа» в размере более 300 млн руб.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промавиасервис» принадлежит физлицам Дмитрию Пятину (75%), Нелли Дубовиковой (18,75%) и Аделине Дубовиковой (6,25%). Компания занимается управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2015 г. компания получила выручку в размере 24,854 млн руб., чистую прибыль – 14,866 млн руб.