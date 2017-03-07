Президент Татарстана покинет совет директоров «Вертолетов России»

Совет директоров АО «Вертолеты России» на заседании 6 марта утвердил список кандидатов в новый совет, предложенный акционером компании - АО «ОПК "Оборонпром". Из действующих членов совета в списке отсутствует только президент Татарстана Рустам Минниханов, следует из сообщения "Вертолетов России".

Вместо него в списке фигурирует Александр Савенков.

Остальными кандидатами являются: директор по экономике и финансам госкорпорации «Ростех» Кирилл Федоров, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков (возглавляет действующий совет), директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина, замгендиректора «Ростеха» по инвестиционной деятельности Дмитрий Леликов, индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха», экс-министр обороны Анатолий Сердюков и председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Сергей Скворцов, руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Выборы будут безальтернативными - на 9 мест в совете предложено 9 кандидатов.

«Вертолеты России» - дочерняя компания ОПК «Оборонпром» (100% у ГК «Ростех»). Холдинг «Вертолеты России» образован в 2007 г., в него входят несколько вертолетных заводов, конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий. Основные покупатели продукции холдинга - Минобороны, МВД, МЧС, российские и иностранные авиакомпании.