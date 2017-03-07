Фонд «Энергия» ведет переговоры о поставках газа в «Силу Сибири»

Фонд «Энергия» ведет переговоры о поставках газа в газопровод «Сила Сибири», рассказал в интервью «Интерфаксу» основатель фонда Игорь Юсуфов.

ООО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», созданное фондом, владеет лицензиями на добычу по одному участку в Якутии и тремя геологоразведочными лицензиями.

По словам Юсуфова, участки расположены в непосредственной близости от нефтепровода ВСТО и трассы газопровода «Сила Сибири», а один из участков лежит на пути строящегося газопровода.

На вопрос о возможности экспортировать газ по «Силе Сибири», он ответил: «Мы уверены, что труба будет построена, и если даже Китай не будет брать больше газа, чем заключен контракт с "Газпромом", то эту трубу продлят до Приморья, а там уже можно реализовывать либо газохимические проекты, либо строить заводы по сжижению природного газа».

В частности, строится Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, Восточная нефтехимическая компания, изучаются проекты по строительству метаноловых заводов в Сковородино и Шимановске, заметил он.

«Нам удалось убедить "Газпром" в том, что, если Чаяндинское месторождение будет запускаться со сдвижкой во времени, возможно, на 2–3 года (возможны поставки в трубу). Сейчас принято решение ускоренными темпами построить участок газопровода от Ковыкты до Чаянды. Ну а когда будет запущена Чаянда, у "Газпрома" есть планы построить на границе с Китаем проекты по газохимии и переработке газа», – сказал Юсуфов.

«Наш газ им необходим. Мы должны убедить их, что у компаний, имеющих ресурсы вдоль газопровода, есть возможность его реализовывать. Создана комиссия под руководством Валерия Голубева (зампред "Газпрома") по наполнению этой трубы с участием независимых производителей газа в Восточной Сибири», – добавил он.

«Мы планируем по четырем месторождениям добывать 1–2 млрд куб. м газа в год через три года. Запуск планируется в 2019–2020 гг.», – сообщил Юсуфов.