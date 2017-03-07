Республиканцы предложили оставить от Obamaсare только два правила

Конгрессмены-республиканцы представили предложения по замене введенной при президенте Бараке Обаме системе медицинского страхования Obamacare, сообщает Reuters. Обама активно продвигал эту реформу здравоохранения и был горд тем, что в результате доступ к страховой медицине получили еще 20 млн американцев. Президент Дональд Трамп считает эту систему негодной и намерен выполнить предвыборное обещание по ее отмене. Стоимость предлагаемых изменений политики еще не назвали.

Республиканцы предложили отменить штрафы за отказ от покупки медстраховки, т. е. сделать страхование полностью добровольным. В целом их предложения направлены на ограничение вмешательства государства в решения граждан о выборе схемы оплаты за медицинские услуги.

Также предложено ограничить финансирование программы Medicaid по медицинской помощи бедным, которой пользуется около 20% населения, сообщает АР. К 2020 г. предлагается прекратить ее расширение и не повышать ее финансирование поверх установленного лимита. Авторы поправок считают, что в результате эта схема будет работать более эффективно, бедные не останутся вовсе без помощи врачей, а страховые компании будут вынуждены разрабатывать более дешевые и привлекательные схемы медстрахования, чтобы вернуть себе небогатых клиентов, вовлеченных в страховую медицину с помощью Obamacare.

Из прежних норм предлагается сохранить две. Это страхование детей до 26 лет через страховые планы их родителей, а также запрет страховым компаниям отказывать в новой страховке больным.

Конгрессмены-демократы раскритиковали предложения оппонентов. Они считают, что в результате страховки подорожают, но обогатятся за счет этого только страховщики; медицинские услуги будут дороже обходиться бюджетам штатов и больницам, многие люди лишатся доступа к страховой медицине.