Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 марта 2017 года

Политика

Администрация президента США Дональда Трампа спустя всего несколько недель после его инаугурации стала занимать более жесткую позицию по отношению к России на фоне внимания к контактам советников Трампа с российскими чиновниками. Такой поворот радует Европу и беспокоит Москву читать на WSJ.com

Трамп подписал смягченную версию иммиграционного указа. Он уже не распространяется на граждан Ирака читать на WSJ.com читать на FT.com

Республиканцы в понедельник представили план по отмене реформы здравоохранения предыдущего президента Барака Обамы. Это было одним из основных предвыборных обещаний Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

«Единая Россия» подписала соглашение о сотрудничестве с правой итальянской партией «Лига Севера». Это усиливает связи России с европейскими популистскими движениями читать на FT.com

Пхеньян временно запретил малазийцам покидать Северную Корею, и Малайзия ответила на это аналогичным запретом. Отношения стран резко ухудшились после убийства в Малайзии Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера читать на WSJ.com

Экономика

Экономика еврозоны ускоряется, но вместе с этим снова возникают разногласия между управляющими ЕЦБ. Это подчеркивает, как трудно разработать единую денежную политику для 19 стран читать на WSJ.com

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что рост мировой экономики составит 3,3% в этом году и 3,6% в 2018 г. Она предупредила о необходимости избежать ловушки медленного экономического роста читать на FT.com

Высокий профицит торгового баланса Германии вызывает беспокойство у экономистов в самой стране и за границей, так как это может привести к дисбалансу мировой экономики читать на FT.com

Валютные резервы Китая в феврале выросли вопреки прогнозам аналитиков. Предыдущие восемь месяцев они снижались на фоне оттока капитала читать на FT.com

Индустрия

Пекин планирует, чтобы в 10 высокотехнологичных производственных секторах к 2025 г. появились крупные китайские компании. Но эта инициатива не нравится европейским компаниям, которые опасаются, что из-за китайских производителей в отраслях будет избыток мощностей читать на FT.com

Автомобили

Продажей убыточного бренда Opel концерн General Motors дал понять, что для него присутствие на европейском авторынке - третьем по величине в мире - не стоит связанных с этим проблем читать на WSJ.com

Популярный в Китае автомобильный бренд Trumpchi намерен выйти на рынок США в ближайшие годы. Но компании необходимо решить, использовать ли это название в США, хоть оно и не связано с Трампом читать на FT.com

Несколько бывших менеджеров Tesla планируют построить в Скандинавии первый в Европе крупный завод по производству аккумуляторов для электромобилей. Его стоимость составит $4 млрд читать на FT.com

Гибридный автомобиль Toyota Prius в последние годы доминировал на японском авторынке, но в последние месяцы более популярным стал новый гибридный автомобиль Nissan Note e-Power. Его двигатели работают по-другому, поэтому потребители получают удовольствие от вождения читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Норвежская Statoil планирует увеличить долю инвестиций в возобновляемую энергетику до 15-20% от всех затрат к 2030 г. Это связано с ожиданиями компании, что в конечном счете мировой спрос на нефть достигнет пика и начнет снижаться читать на WSJ.com

Exxon Mobil планирует потратить около $20 млрд на НПЗ, нефтехимические заводы и другие проекты в районе Мексиканского залива, заявил в понедельник ее гендиректор Даррен Вудс. Это подчеркивает интерес энергетических гигантов к США читать на WSJ.com

Представители ОПЕК идут на необычный для себя шаг - встречаются с нефтяными трейдерами в Лондоне и Нью-Йорке. Ранее картель называл трейдеров «спекулянтами», но теперь хочет убедить их в серьезности своих намерений повысить цены на нефть с помощью сокращения добычи и понять образ их мышления читать на WSJ.com

Финансы

ФРС США думает подать в суд на бывшего трейдера JPMorgan Chase Бруно Иксила, более известного как «лондонский кит», из-за действий которого его банк потерял $6,2 млрд. Ему грозит пожизненное отстранение от работы в финансовом секторе читать на WSJ.com

Хоть в результате слияния Standard Life и Aberdeen Asset Management и будет создан один из крупнейших в Европе управляющих активами, но проблема в том, что даже вместе они могут продолжить терять активы читать на WSJ.com

Крупные акционеры сомневаются в целесообразности планов Standard Life и Aberdeen Asset Management иметь после слияния двух согендиректоров, делящих обязанности. Также некоторые аналитики считают, что Aberdeen больше выиграет от сделки читать на FT.com

Инвесторы уделяют больше внимания политике, а не действиям центробанков, говорится в ежеквартальном докладе Банка международных расчетов читать на FT.com

Технологии

Марк Цукерберг торопился выпустить в прошлом году сервис Facebook Live, позволяющий пользователям транслировать онлайн-видео в прямом эфире. Но компания оказалась не готова к тому, что ей придется цензурировать жестокие видео, а число просмотров оказалось разочаровывающим читать на WSJ.com

Amazon и Pinterest намерены составить конкуренцию Google, доминирующей на рынке поисковой рекламы читать на WSJ.com

IBM и Salesforce договорились интегрировать свои технологии искусственного интеллекта. Компании надеются, что партнерство поможет им увеличить число клиентов читать на WSJ.com

Акции Snap в понедельник подешевели на 12%, но их котировки по-прежнему на 40% выше, чем при продаже на IPO. Совет институциональных инвесторов призвал не включать Snap в индексы, потому что она выпустила только акции без права голоса читать на FT.com

Ученые из Массачусетского технологического института разработали устройство для чтения мыслей, позволяющее людям телепатически управлять роботами читать на FT.com

Потребительский рынок

Основатель Alibaba Джек Ма обещал помочь малому бизнесу в США продавать товары через онлайн-платформу компании в Азии. Но американцы жалуются, что им постоянно приходится бороться с продажей более дешевых подделок читать на WSJ.com

Основатель Alibaba Джек Ма призвал правительство Китая сажать продавцов подделок в тюрьму. Он объясняет наличие подделок слабыми законами и наказаниями читать на FT.com

В последние дни руководство Uber обсуждало найм заместителя гендиректора Трэвиса Каланика, который бы помог улучшить репутацию компании, говорят знакомые с ситуацией люди. Uber недавно прошла через череду скандалов, в том числе из-за поведения Каланика читать на WSJ.com

Менеджмент

State Street Global Advisors начнет требовать от компаний, в которые она инвестирует, назначать больше женщин в свои советы директоров. Начнет она с тех компаний, где вообще нет женщин-директоров читать на WSJ.com

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