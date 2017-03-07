Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2017 и 2018 годы

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2017 г. с 8,98 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,21 млн б/с.

Прогноз EIA на 2018 г. был повышен с 9,53 млн б/с до 9,73 млн б/с.

EIA также улучшило прогноз цен на нефть на текущий год. Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 г. составит $53,49 за баррель (предыдущий прогноз - $53,46 за баррель), Brent - $54,62 за баррель вместо $54,45 за баррель.

В ходе торгов во вторник Brent подорожала на 0,1%, до $56,03 за баррель, WTI - на 0,2%, до $53,33 за баррель.