Страны ОПЕК перевыполнили план по сокращению производства нефти

Страны ОПЕК превысили целевой уровень сокращения производства нефти в феврале на 40%. Об этом заявил сегодня министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта Ассам аль-Марзук. «Страны ОПЕК выполнили свои обязательства по сокращению добычи нефти на 140% в феврале, в то время как производители, не входящие в ОПЕК, - на 50-60%», - приводит слова министра телеканал CNBC Arabiya.

ОПЕК и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 г. подписали соглашение о совместном снижении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 г. присоединятся также 11 стран, которые снизят добычу еще на 558 000 баррелей в сутки. Общее сокращение добычи составит 1,7-1,8 млн баррелей в сутки.