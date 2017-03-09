США выделят под добычу нефти около 300 000 кв. км в Мексиканском заливе

Вашингтон готовится разрешить разведку и добычу нефти и газа в районах Мексиканского залива, передает Прайм со ссылкой на министерство внутренних дел США, отвечающее, в частности, за вопросы землепользования. Планируется сдать в аренду территорию чуть менее чем в 300 000 кв. км у побережья штатов Алабама, Луизиана, Миссисипи, Техас и Флорида. Эта территория сравнима по площади с такими странами, как Филиппины, Польша и Германия. В аренду отдаются почти 14 000 участков на удалении от 3 до 230 миль от береговой линии.

«Открытие новых федеральных земель и вод для добычи нефти и газа - это основа плана президента (Дональда) Трампа, направленного на то, чтобы сделать Соединенные Штаты энергетически независимыми», - заявил министр внутренних дел Райан Зинке. «Мексиканский залив - жизненно важная часть стратегии по расширению экономических возможностей для индустрии, штатов и местных городов, по созданию рабочих мест и добыче энергии на своей территории, по сокращению зависимости от иностранной нефти», - заявил Зинке.

Незадолго до своей отставки экс-президент США Барак Обама наложил запрет на продажу новых разрешений на бурение на шельфах Арктики и Атлантического океана. Запрет затронул площадь 46,5 млн га. Нефтяники осудили эту инициативу.