ФАС согласна компенсировать РЖД недополученную выручку – «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства, в котором собран ряд налоговых послаблений для РЖД, пишет «Коммерсантъ». В декабре 2016 г. по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева монополия получила право в течение 2017 г. увеличивать свой тариф на 2% – на капремонты. Изначально из базы индексации на 2018 г. эту надбавку предполагалось исключить, но ФАС предложила вводить ее в 2018-м и последующих годах для поддержания «технического состояния и обновления локомотивного комплекса».

Проект постановления также включает возможность возмещения до прогнозных значений недополученной валовой выручки, которая является базой для расчета тарифа РЖД на следующие годы. Как ранее писали «Ведомости», 14 февраля президент монополии Олег Белозеров в письме на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева указывал, что в 2016 г. потери РЖД составили 56 млрд руб. Их Белозеров предложил учесть на будущее.

В ФАС отметили, что подготовленный проект носит рабочий характер: документ ставит вопросы, которые еще предстоит обсудить с Минтрансом. В службе также подчеркивают идею сокращения надбавки в рамках тарифного коридора. Сейчас он варьируется от плюс 10% до минус 50%. В 2018 г. предлагается ограничить верхнюю границы до 5% и до 0% – в 2019 г.