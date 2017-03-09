Следствие запросило данные о зарубежных счетах экс-президента «Башнефти»

Следствие запросило информацию о зарубежных счетах бывшего президента «Башнефти» Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятия. Об этом ТАСС сообщил адвокат Рахимова Сергей Макаренко.

«По поводу наличия каких-либо счетов, вкладов направлены запросы в иностранные банки. Срок следствия подзащитному продлевают из месяца в месяц на том основании, что не пришли ответы от зарубежных банков на следственные запросы. По крайней мере, так пишет следствие в обосновании документов о продлении», – сказал Макаренко.

По версии следствия, Рахимов совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца, экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд руб., получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Урал Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно – реализацию пакетов акций в ОАО АФК «Система» и другим юридическим лицам на общую сумму более $2,5 млрд.

В январе срок следствия по делу Рахимова был продлен на три месяца, до 28 апреля. В настоящее время он находится в Австрии, суд в Вене отказал в его экстрадиции в Россию.