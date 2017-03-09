Суд начал банкротить самого богатого депутата Госдумы

Арбитражный суд Архангельской области ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении депутата Госдумы Андрея Палкина. «Ввести в отношении Палкина Андрея Васильевича процедуру реструктуризации долгов гражданина. Утвердить финансовым управляющим арбитражного управляющего Максименко Александра Александровича», – передает ТАСС слова судьи.

К 19 сентября 2017 г. должник и финансовый управляющий должны представить план погашения задолженности. На этот день назначено продолжение рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, что самый богатый депутат Госдумы седьмого созыва единоросс Андрей Палкин, чей доход за 2015 г. составил 1,5 млрд руб., подал в Арбитражный суд Архангельской области заявление о банкротстве

Задолженность по налогам у Палкина составляет свыше 147 млн руб. Налоговая задолженность образовалась по результатам выездной налоговой проверки за 2012–2013 гг., по доходам от предпринимательской деятельности в 2015–2016 гг., а также из-за неуплаты имущественных налогов за 2015 г.