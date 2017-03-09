Эмираты могут объединить авиакомпании Emirates и Etihad

Правящие семьи Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обсуждали перспективы объединения авиакомпаний Emirates и Etihad Airways, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на несколько источников. Речь не идет о ближайшей перспективе, отмечает газета, но в условиях меняющегося рынка и снижающейся прибыльности перевозок объединение становится возможным. Ранее Etihad заявляла, что в принципе не рассматривает каких-либо вариантов сближения с Emirates.

Emirates входит в топ-5 авиакомпаний мира по перевозкам (по пассажиро-километрам) c парком свыше 250 самолетов. Etihad Airways – вторая по размеру авиакомпания Персидского залива и национальный перевозчик ОАЭ с парком свыше 120 самолетов.