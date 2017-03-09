«Ростех» опроверг исключение Минниханова из совета директоров «Вертолетов России»

Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию о том, что президент Татарстана Рустам Минниханов исключен из списка кандидатов в новый совет директоров АО «Вертолеты России», предложенный акционером компании – АО «ОПК "Оборонпром"».

«Информация об исключении Минниханова Р.Н. из состава совета директоров АО «Вертолеты России» с даты опубликования списка кандидатов, предложенных к избранию на годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», которое состоится по итогам 2016 г., не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Одновременно состав совета директоров предложено расширить с 9 до 11 членов. «Внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» по утверждению таких изменений в устав созвано на 20.03.2017», - пишет «Ростех». Эти два кандидата будут определены корпорацией «с учетом планов по включению и избранию на годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» кандидатуры Минниханова Р.Н. и одного представителя инвестора».