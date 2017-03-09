Правительство одобрило законопроект об ответственности онлайн-агрегаторов товаров перед потребителями

Правительство одобрило законопроект о товарных онлайн-агрегаторах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Документ будет внесен в Госдуму, «где может быть дополнительно проработан ко второму чтению с учетом мнения всех заинтересованных сторон», отмечается в сообщении.

Законопроект нацелен на улучшение государственного регулирования в области правовых гарантий защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в сети интернет.

Документом предусматривается ответственность агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре, продавце, на основании которой был заключен договор с потребителем.