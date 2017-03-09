Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 марта 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост посла в России Джона Хантсмена, бывшего губернатора Юты и посла в Китае. Это признак того, что Трамп отказывается от планов по улучшению отношений Вашингтона и Москвы читать на WSJ.com

ФБР расследует, как WikiLeaks получила информацию о хакерских инструментах ЦРУ. Первыми под подозрение, вероятно, попадут работавшие на ЦРУ сторонние подрядчики читать на WSJ.com

Северная Корея пыталась продать обогащенный литий, используемый для производства ядерного оружия, иностранным покупателям в 2016 г., сказано в докладе ООН читать на WSJ.com

ЕС пытается быть стабилизирующей силой в балканских государствах бывшей Югославии, но Россия и Турция тоже хотят оказывать там влияние, используя исторические связи с православным и мусульманским населением читать на FT.com

Точка зрения

Россияне понимают, что смена режима неизбежна, но нынешняя власть пытается удержаться. Ситуация напоминает спираль. Но у Дональда Трампа есть возможность начать диалог с Владимиром Путиным о том, как избежать ненужных конфликтов внутри и вне России, обеспечив плавный переход власти в стране, пишет Михаил Ходорковский читать на WSJ.com

Экономика

ЕЦБ в четверг не стал менять процентные ставки и условия программы денежного стимулирования, несмотря на то что инфляция в еврозоне ранее достигла целевого значения на уровне 2% читать на FT.com

Администрация Трампа хочет сократить дефицит торгового баланса США, заставляя своих партнеров, в частности Японию и Германию, покупать больше американских товаров. Вашингтон планирует это сделать с помощью двусторонних торговых соглашений и переговоров читать на WSJ.com

Власти ЕС требуют от Великобритании выплатить 2 млрд евро за то, что она позволила китайским экспортерам текстиля не полностью платить таможенные пошлины читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Нидерландский производитель красок и химикатов Akzo Nobel отклонил предложение американского конкурента PPG Industries о своем поглощении за 20,9 млрд евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Председатель совета директоров Rio Tinto Ян дю Плесси покинет компанию в этом году. Ситуация в горнодобывающей отрасли стабилизируется, а дю Плесси займет аналогичную должность в британской телекоммуникационной компании BT читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Канцлер Германии Ангела Меркель во время слушаний в Бундестаге в среду заявила, что не знала о занижении концерном Volkswagen уровня вредных выбросов дизельных автомобилей во время тестов, пока не разразился скандал в сентябре 2015 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть WTI во время торгов в четверг опустились ниже $50 за баррель впервые с декабря. Накануне нефть подешевела примерно на 5%, что стало самым сильным однодневным снижением за 13 месяцев, из-за увеличения запасов нефти в США читать на FT.com читать на WSJ.com

Royal Dutch Shell продает за $7,25 млрд свои доли в бизнесе по добыче нефти из нефтеносных песков в Канаде. Это связано с ее попытками реструктурировать бизнес читать на WSJ.com

Цены на нефть выросли по сравнению с годом ранее, но такие энергетические гиганты, как Exxon Mobil и BP, больше не делают ставки на многомиллиардные проекты. Вместо этого они отдают предпочтение менее затратным и длительным проектам читать на WSJ.com

Финансы

На Уолл-стрит появились новые сильные игроки - «семейные офисы», через которые все чаще инвестируют богатейшие семьи Америки. Деятельность этих организаций не регулируются, и они составляют конкуренцию инвестбанкам и фондам прямых инвестиций читать на WSJ.com

Менеджеры покупают акции собственных компаний наименее активно за последние 29 лет. Это признак неопределенности по поводу того, продолжится ли рост фондового рынка США, который длится уже восемь лет читать на WSJ.com

Renovate America, финансирующая покупки энергосберегающих продуктов, доминирует в этой области кредитования. Но компания утаила от инвесторов, что она маскирует проблемы с некоторыми заемщиками, погашая в случае необходимости их долг, утверждают несколько ее бывших сотрудников читать на WSJ.com

Еврокомиссия приняла новые правила, обязывающие управляющих активами предоставлять инвесторам прогнозы относительно своих результатов во время кризисов читать на FT.com

Американский страховщик AIG откроет офис в Люксембурге после Brexit, чтобы сохранить доступ к европейскому рынку читать на FT.com

Хедж-фонды предпринимают различные способы привлечь IT-специалистов, так как уверены, что будущее инвестирования заключается в создании компьютерных торговых алгоритмов читать на FT.com

Технологии

Технологические компании пытаются оценить опасность публикации на WikiLeaks хакерских инструментов ЦРУ. Для Apple, Google, Samsung и Microsoft это представляет большие риски, так как инструменты могут позволить получить доступ к компьютерам и смартфонам пользователей читать на WSJ.com читать на FT.com

Microsoft разработала версию серверной операционной системы Windows Server, работающую на процессорах ARM Holdings. Ранее она использовала чипы Intel читать на WSJ.com

Google доминирует в интернет-поиске, но ей гораздо труднее конкурировать с Amazon и Microsoft в быстрорастущем бизнесе облачных технологий читать на WSJ.com

Размещение акций Snap стало первым крупным IPO в технологическом секторе с 2014 г., и их котировки уже успели сильно вырасти и опуститься. Это усиливает сомнения, что Snap будет включена в индекс S&P 500 читать на FT.com

Медиабизнес

Группа инвесторов, включающая Access Industries Лена Блаватника, больше не претендует на покупку Time Inc. читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Samsung планирует сделать крупную инвестицию в расширение производства бытовой техники в США. Ожидается, что изначальный размер инвестиций будет около $300 млн читать на WSJ.com

Несколько лет назад Google потерпела неудачу с умными очками, но производители очков надеются, что новая попытка будет более успешной на фоне слияния Luxottica и Essilor читать на WSJ.com

Uber пообещала прекратить использование системы Greyball, не позволяющей чиновникам вызывать водителей через ее сервис. О существовании такой системы стало известно только на прошлой неделе читать на WSJ.com читать на FT.com

Сервис доставки продуктов из магазинов Instacart привлек $400 млн и теперь оценивается в $3,4 млрд. Стартап хочет расширить свой бизнес в США читать на FT.com

Менеджмент

Специалисты по рекрутингу и менеджменту и женщины с успешной карьерой рассказали FT о четырех способах, которые могут помочь компаниям улучшить половую диверсификацию читать на FT.com

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