Минздрав доработал проект антитабачной концепции

Минздрав доработал проект антитабачной концепции и в скором времени собирается повторно направить его на согласование. Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

«Многие замечания учтены. Предыдущий вариант, который мы все рассматривали, он в настоящее время доработан. Мы рассчитываем, что в течение следующих нескольких дней он будет направлен на повторное согласование в федеральные органы государственной власти», - сказал он.

Проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 гг. и дальнейшую перспективу» ранее предусматривал полный запрет на продажу табака после 2033 г. тем, кто родился в 2015 г. и позднее, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика.

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