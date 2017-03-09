Shell продает проекты в нефтеносных песках Канады на $8,5 млрд

Англо-голландская Royal Dutch Shell подписала соглашение о продаже проектов в районе нефтеносных песков Канады на сумму $8,5 млрд компании Canadian Natural Resources Limited, сообщает компания.

Shell получит $5,4 млрд в виде денежных средств и $3,1 млрд в виде акций Canadian Natural.

«Это соглашение является важным шагом в изменении портфеля Shell в соответствии с нашей долгосрочной стратегией. Мы уделяем особое внимание свободному денежному потоку и более высокой доходности капитала, а также отдаем приоритет тем предприятиям, где у нас есть глобальный масштаб и конкурентные преимущества», - отметил гендиректор Royal Dutch Shell Бен Ван Берден.

Компания сокращает свою долю в проекте Athabasca Oil Sands с 60 до 10%, а также продает 100% активов Peace River Complex, включая Carmon Creek. Shell останется оператором проекта AOSP’s Scotford.