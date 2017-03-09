Анонс «Ведомостей» на 10 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в ближайшие 5 лет женщины будут богатеть быстрее мужчин;

продукция «АвтоВАЗа» опять стала дефицитом;

используемые ЦРУ уязвимости спешно чинятся.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как стартап по продаже фартуков может приносить 750 000 руб. выручки в месяц

и статью на полосе «Комментарии»: почему в 1917 г. из всех воюющих стран революция произошла только в России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».