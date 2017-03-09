Анонс «Ведомостей» на 10 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
в ближайшие 5 лет женщины будут богатеть быстрее мужчин;
продукция «АвтоВАЗа» опять стала дефицитом;
используемые ЦРУ уязвимости спешно чинятся.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как стартап по продаже фартуков может приносить 750 000 руб. выручки в месяц
и статью на полосе «Комментарии»: почему в 1917 г. из всех воюющих стран революция произошла только в России.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».