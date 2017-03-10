Каракас заявил об отмене судебного решения о выплате $1,4 млрд в пользу Exxon Mobil

Аннулировано решение суда при Всемирном банке о том, что Венесуэла должна выплатить Exxon Mobil $1,4 млрд компенсации за национализацию ее активов. Как передает Reuters, это заявил представитель Венесуэлы на этом процессе Джордж Кахал. «Мы были все время уверены в корректности нашей позиции и очень довольны аннулированием решения суда», - сказал он.

В решении Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) говорится, что аннулированы решения о выплате отдельных частей компенсации, но конкретные цифры не приводятся, сообщает агентство.

Представитель Exxon Mobil Тодд Спитлер не подтвердил финансовые детали, но заявил, что компания продолжит изучать свои юридические возможности и обдумывать дальнейшие шаги.

После прихода Уго Чавеса к власти в 1999 г. была национализирована часть нефтяной промышленности Венесуэлы. В 2007 г. Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Exxon Mobil отказалась от пересмотренных условий и обратилась в международный арбитраж, требуя компенсацию в размере $7 млрд. Решение о компенсации суд при Всемирном банке вынес в 2014 г. Венесуэла его оспорила, ссылаясь в том числе на решение парижской Международной торговой палаты о выплате Exxon $908 млн и указывая, что эту сумму следует вычесть из назначенной компенсации.