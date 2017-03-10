Минтранс может ввести послеполетные проверки пилотов на опьянение

В Министерства транспорта обсуждают возможность введения послеполетной проверки пилотов и бортпроводников, а также машинистов поездов и водителей автобусов на содержание в крови алкоголя и наркотиков. Это ТАСС сообщил статс-секретарь, замминистра транспорта Сергей Аристов. Пока такие проверки проводятся перед полетом. Решений еще не выработано, законопроекта такого еще нет, вопрос обсуждается пока концептуально, добавил чиновник. Обсуждение началось «с подачи общественного мнения».

«У нас действует принцип обязательной ответственности всех видов транспорта. Одинаково недопустимо - и нетрезвый пилот, и нетрезвый водитель пассажирского локомотива или водитель автобуса», - подчеркнул он.