Чистая прибыль «Уральских авиалиний» в 2016 году выросла в 9,4 раза

По итогам 2016 г. авиакомпания «Уральские авиалинии» получила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 2,692 млрд руб., что в 9,4 раза больше, чем по итогам 2015 г. Выручка увеличилась на 30,7% до 57,321 млрд руб.

Валовая прибыль по итогам 2016 г. возросла в 1,5 раза до 5,995 млрд руб., доналоговая прибыль — в 2,8 раза до 2,616 млрд руб. Себестоимость продаж авиакомпании показала рост на 29,2% и составила 51,326 млрд руб.

Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в 2016 г. вырос на 1 млн человек и составил 6,4 млн пассажиров.