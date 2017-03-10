Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 марта 2017 года

Политика

В четверг в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Последний обеспокоен возможным ростом влияния Ирана в Сирии читать на WSJ.com

ЕС обеспокоен ростом политической нестабильности в балканских государствах бывшей Югославии. Брюссель хочет показать себя их главным союзником, но на пути их вступления в блок есть препятствия читать на WSJ.com

В Черногории пророссийские политики хотят организовать референдум, чтобы помешать вступлению страны в НАТО. Власти страны опасаются, что Россия хочет помешать ее интеграции с Западом читать на FT.com

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом. Выборы нового президента пройдут в мае читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Инвесторы ждут публикацию доклада о ситуации на рынке труда США в феврале, так как на следующей неделе ФРС может повысить процентные ставки читать на WSJ.com

Ожидается, что в этом году Нигерия уступит ЮАР статус крупнейшей экономики Африки читать на FT.com

Размер чистых активов американских домохозяйств достиг рекордных $92,8 трлн в IV квартале 2016 г. благодаря росту фондового рынка и цен на недвижимость читать на WSJ.com

Автомобили

Покупка Opel группой PSA вызвала разговоры о консолидации автомобильной отрасли на автосалоне в Женеве читать на FT.com

Число самоуправляемых автомобилей на дорогах Калифорнии выросло более чем в два раза за последние годы. Уже 27 компаний имеют разрешение тестировать там свои прототипы читать на FT.com

Энергоресурсы

Стоимость нефти WTI в четверг опустилась ниже $50 за баррель впервые в этом году. Представители нефтяной отрасли говорят, что есть риск избытка предложения, который может вызвать новое снижение цен читать на WSJ.com читать на FT.com

Падение цен на нефть на этой неделе должно оказать давление на ОПЕК продлить международное соглашение о сокращении добычи. Но картель стоит перед дилеммой, ведь сокращение его добычи помогает американским конкурентам увеличивать запасы нефти читать на WSJ.com

Биржи Нью-Йорка и Лондона борются за проведение IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, которое должно стать крупнейшим в истории. Но компания не исключает и биржи Токио и Гонконга читать на FT.com читать на FT.com

Финансы

Крупные фонды извлекли выгоду из укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций США после победы Дональда Трампа на выборах. Но с середины декабря этот тренд изменился, поэтому в этом году они терпят убытки читать на WSJ.com

Длящийся уже восемь лет рост фондового рынка США ставит некоторых индивидуальных инвесторов перед непростым выбором: они рискуют упустить дальнейший рост или выйти на рынок на пике читать на WSJ.com

Гендиректор страховщика AIG Питер Хэнкок уйдет в отставку, так как его план по восстановлению бизнеса провалился и результаты компании были неудачными читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Джулиан Ассанж предложил технологическим компаниям помочь им защитить своих пользователей после того, как WikiLeaks опубликовал информацию о хакерских инструментах ЦРУ. Однако компании сомневаются в возможности такого сотрудничества ввиду этических и юридических причин читать на WSJ.com читать на FT.com

Google выразил уверенность, что обновления для операционной системы Android защищают смартфоны от уязвимостей, указанных в документах WikiLeaks. Но в реальности лишь немного смартфонов работают на последней версии Android из-за сложных соглашений Google с производителями читать на WSJ.com

В Кремниевой долине появились стартапы, предлагающие услуги по защите от беспилотников читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Глобальные продажи Lego выросли всего на 6% в 2016 г. на фоне проблем в США. Там рост продаж прекратился, несмотря на увеличение затрат на маркетинг читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon хочет продавать в Индии продукты потребителям напрямую через интернет благодаря тому, что власти недавно смягчили ограничения для иностранных ритейлеров читать на WSJ.com

Стартап Airbnb привлек $1 млрд для расширения бизнеса и теперь оценивается примерно в $30 млрд читать на FT.com

Airbnb - не просто сервис по сдаче жилья в краткосрочную аренду, а скорее профессиональный конкурент, утверждается в докладе представителей гостиничной отрасли, которые проанализировали его деятельность. Так, многие пользователи сдают с помощью сервиса сразу несколько объектов читать на WSJ.com

Крупный план

Напористость Трэвса Каланика помогла сделать Uber самым дорогим в мире стартапом. Но после серии скандалов критики высказывают недовольство относительно корпоративной культуры компании. Каланик обещал улучшить свои лидерские качества, но работавшие с ним люди сомневаются, что он готов уменьшить свою власть читать на FT.com

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