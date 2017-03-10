Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 марта 2017 года
Политика
В четверг в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Последний обеспокоен возможным ростом влияния Ирана в Сирии читать на WSJ.com
ЕС обеспокоен ростом политической нестабильности в балканских государствах бывшей Югославии. Брюссель хочет показать себя их главным союзником, но на пути их вступления в блок есть препятствия читать на WSJ.com
В Черногории пророссийские политики хотят организовать референдум, чтобы помешать вступлению страны в НАТО. Власти страны опасаются, что Россия хочет помешать ее интеграции с Западом читать на FT.com
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом. Выборы нового президента пройдут в мае читать на WSJ.com читать на FT.com
Экономика
Инвесторы ждут публикацию доклада о ситуации на рынке труда США в феврале, так как на следующей неделе ФРС может повысить процентные ставки читать на WSJ.com
Ожидается, что в этом году Нигерия уступит ЮАР статус крупнейшей экономики Африки читать на FT.com
Размер чистых активов американских домохозяйств достиг рекордных $92,8 трлн в IV квартале 2016 г. благодаря росту фондового рынка и цен на недвижимость читать на WSJ.com
Автомобили
Покупка Opel группой PSA вызвала разговоры о консолидации автомобильной отрасли на автосалоне в Женеве читать на FT.com
Число самоуправляемых автомобилей на дорогах Калифорнии выросло более чем в два раза за последние годы. Уже 27 компаний имеют разрешение тестировать там свои прототипы читать на FT.com
Энергоресурсы
Стоимость нефти WTI в четверг опустилась ниже $50 за баррель впервые в этом году. Представители нефтяной отрасли говорят, что есть риск избытка предложения, который может вызвать новое снижение цен читать на WSJ.com читать на FT.com
Падение цен на нефть на этой неделе должно оказать давление на ОПЕК продлить международное соглашение о сокращении добычи. Но картель стоит перед дилеммой, ведь сокращение его добычи помогает американским конкурентам увеличивать запасы нефти читать на WSJ.com
Биржи Нью-Йорка и Лондона борются за проведение IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, которое должно стать крупнейшим в истории. Но компания не исключает и биржи Токио и Гонконга читать на FT.com читать на FT.com
Финансы
Крупные фонды извлекли выгоду из укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций США после победы Дональда Трампа на выборах. Но с середины декабря этот тренд изменился, поэтому в этом году они терпят убытки читать на WSJ.com
Длящийся уже восемь лет рост фондового рынка США ставит некоторых индивидуальных инвесторов перед непростым выбором: они рискуют упустить дальнейший рост или выйти на рынок на пике читать на WSJ.com
Гендиректор страховщика AIG Питер Хэнкок уйдет в отставку, так как его план по восстановлению бизнеса провалился и результаты компании были неудачными читать на WSJ.com читать на FT.com
Технологии
Джулиан Ассанж предложил технологическим компаниям помочь им защитить своих пользователей после того, как WikiLeaks опубликовал информацию о хакерских инструментах ЦРУ. Однако компании сомневаются в возможности такого сотрудничества ввиду этических и юридических причин читать на WSJ.com читать на FT.com
Google выразил уверенность, что обновления для операционной системы Android защищают смартфоны от уязвимостей, указанных в документах WikiLeaks. Но в реальности лишь немного смартфонов работают на последней версии Android из-за сложных соглашений Google с производителями читать на WSJ.com
В Кремниевой долине появились стартапы, предлагающие услуги по защите от беспилотников читать на WSJ.com
Потребительский рынок
Глобальные продажи Lego выросли всего на 6% в 2016 г. на фоне проблем в США. Там рост продаж прекратился, несмотря на увеличение затрат на маркетинг читать на WSJ.com читать на FT.com
Amazon хочет продавать в Индии продукты потребителям напрямую через интернет благодаря тому, что власти недавно смягчили ограничения для иностранных ритейлеров читать на WSJ.com
Стартап Airbnb привлек $1 млрд для расширения бизнеса и теперь оценивается примерно в $30 млрд читать на FT.com
Airbnb - не просто сервис по сдаче жилья в краткосрочную аренду, а скорее профессиональный конкурент, утверждается в докладе представителей гостиничной отрасли, которые проанализировали его деятельность. Так, многие пользователи сдают с помощью сервиса сразу несколько объектов читать на WSJ.com
Крупный план
Напористость Трэвса Каланика помогла сделать Uber самым дорогим в мире стартапом. Но после серии скандалов критики высказывают недовольство относительно корпоративной культуры компании. Каланик обещал улучшить свои лидерские качества, но работавшие с ним люди сомневаются, что он готов уменьшить свою власть читать на FT.com
В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.