Почти 70% импортированного Украиной угля поступило из России

Украина приобрела у России с начала 2017 г. каменного угля и антрацита на общую сумму $247 млн, что составляет 69,1% от общего импорта. Об этом свидетельствуют данные государственной фискальной службы страны.

Из США Украина импортировала уголь на $65 млн (доля в импорте - 18%), из Казахстана - на $20,5 млн (5,7%), других стран - на $24,5 млн (6,8%).

На данный момент на территории Украины действует режим ЧП в энергетике страны из-за дефицита угля антрацитовой группы. Дефицит наблюдается из-за блокады радикалами железных и автомобильных дорог в Донбассе.