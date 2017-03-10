Названа причина приостановки трубопроводных поставок дизеля на Украину

Россия месяц назад приостановила трубопроводные поставки дизельного топлива на Украину, потому что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформляет нужные документы. Это «Интерфаксу» заявили источники в отрасли.

В пресс-службе российского Минэнерго агентству сказали, что у российской стороны нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину, «поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно, говорить о прекращении поставок Российской Федерацией некорректно». По данным «Транснефти», поставки были приостановлены 8 февраля 2017 г. «в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов», добавил представитель министерства.

По данным пресс-службы Минэнерго, нефтепродукты, предназначенные для поставки в направлении Украины, сейчас перераспределяются по другим направлениям, в частности в Приморск и Новороссийск.

«Транснефть» осуществляет транспортировку нефтепродуктов по заявкам владельцев ресурса, после оформления соответствующих документов на экспорт, сказал агентству советник президента «Транснефти», пресс-секретарь компании Игорь Демин. «В феврале месяце этого года были заявки от нефтяных компаний по экспорту дизельного топлива в направлении Украины. В текущем месяце оформленных экспортных партий еще не было», - уточнил он.

В пресс-службе «Роснефти», которая поставляет нефтепродукты, сказали, что «нефтепродукты "Роснефти" поставляются на Украину и в Венгрию в соответствии с договоренностями с партнером компании». «Контрактом предусмотрена возможность изменения объемов поставок в зависимости от запроса контрагента и эффективности их реализации для "Роснефти", - подчеркнули в компании.

Во ФСТЭК "Интерфаксу" не удалось получить комментарий.

В начале сентября 2016 г. Россия уже приостанавливала трубопроводные поставки дизтоплива на Украину, так как "Транснефть" получила предписание Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) с сообщением об аннулировании ФСТЭК России заключений, выданных российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов. В середине сентября после получения монополией оформленной должным образом таможенной декларации из ЦЭТ для транспортировки дизельного топлива в направлении Украины поставки были возобновлены.