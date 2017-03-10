Руководитель службы безопасности «Роснефти» Феоктистов вернулся на военную службу – Сечин

Вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов уволился из нефтяной компании, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главного исполнительного директора, председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина.

«Это правильная информация. Он вернулся на военную службу», - прокомментировал Сечин появившуюся в СМИ ранее информацию об уходе Феоктистова.

Он не стал уточнять, при каких обстоятельствах и по какой причине уволился Феоктистов.

7 марта «Новая газета» со ссылкой на источники писала, что Феоктистов работал в «Роснефти» в качестве так называемого прикомандированного сотрудника. Такие сотрудники входят в спецаппарат (АПС) и «приказом директора ФСБ назначаются в стратегически важные компании, чтобы за ними присматривать». Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев называл информацию об уходе Феоктистова «бредятиной».

До работы в «Роснефти» Феоктистов был заместителем начальника управления собственной безопасности ФСБ.