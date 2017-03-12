Анонс «Ведомостей» на 13 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ЦРУ мимикрирует под хакеров из других стран;

зарплаты руководства госкомпаний собираются ограничить;

простые американцы богатеют благодаря Трампу.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чего ждать жителям пятиэтажек и более высотных домов, рассказал в интервью министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень

и статью на полосе «Комментарии»: о национальном характере русских и украинцев.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».