Анонс «Ведомостей» на 13 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
ЦРУ мимикрирует под хакеров из других стран;
зарплаты руководства госкомпаний собираются ограничить;
простые американцы богатеют благодаря Трампу.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чего ждать жителям пятиэтажек и более высотных домов, рассказал в интервью министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень
и статью на полосе «Комментарии»: о национальном характере русских и украинцев.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».