«Ростех» еще не договорился о тарифах по проекту газопровода в Пакистане – Чемезов

«Ростех» продолжает переговоры с пакистанскими партнерами о тарифах в рамках проекта строительства газопровода «Север – Юг», заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы никак не можем договориться с нашими партнерами пакистанскими о тарифе – сколько будет платить пакистанская сторона за прокачку газа по этому трубопроводу компании, которая возьмет на себя эксплуатацию, строительство. А это зависит, конечно, от того, как быстро мы сможем окупить те вложения, которые будут сделаны, потому что здесь кредиты должны быть, пакистанцы никаких денег своих не дают», – пояснил он.

«Тот тариф, который предлагают, пока нас не очень устраивает, поэтому надеемся, что в ближайшее время все это решим, договоримся с ними. Проект – он практически уже готов», – добавил Чемезов.

Ранее сообщалось, что совместное предприятие российской госкорпорации «Ростех» и пакистанской ISGS инвестирует в строительство газопровода «Север – Юг» $2 млрд. Проект будет реализован российской компанией «РТ – глобальные ресурсы», входящей в «Ростех».

Сроки строительства газопровода – 42 месяца, сообщал «Ростех» в октябре 2015 г. Проект будет реализован в три этапа. На первом этапе, ко II кварталу 2018 г., будет построен сам газопровод. На втором этапе, ко II кварталу 2019 г., – часть компрессорных станций. На третьем этапе, ко II кварталу 2020 г., будут введены в эксплуатацию все компрессорные станции, и в результате газопровод выйдет на полную проектную мощность – 12,4 млрд куб. м в год. СП будет эксплуатировать газопровод в течение 25 лет. За это время оно вернет вложенные инвестиции за счет тарифа за прокачку газа, по истечении срока газопровод будет передан правительству Пакистана. Услуги по транспортировке газа будет оплачивать ISGS.