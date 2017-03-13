И. о. гендиректора «Т плюса» назначен бывший председатель правительства Свердловской области

Совет директоров энергокомпании «Т плюс», генеральный директор которой Борис Вайнзихер находится под арестом, 10 марта назначил Дениса Паслера исполняющим обязанности гендиректора. Об этом говорится в сообщении компании.

Основными задачами Паслера на новом посту будут продвижение инициатив по совершенствованию законодательства в сфере энергетики и снижение дебиторской задолженности.

Кроме того, его кандидатура одобрена для назначения на должность президента «Т плюса». Андрей Вагнер, занимавший пост президента, продолжит работать первым заместителем генерального директора компании, а Кирилл Александров, бывший исполняющим обязанности генерального директора, останется в компании заместителем генерального директора по корпоративному управлению.

Генеральным директором «Т плюса» пока остается Борис Вайнзихер, арестованный в прошлом году по обвинению в даче взятке руководству Республики Коми.

Паслер работал на Североуральском заводе ЖБИ, где стал директором предприятия. В 2004 г. начал работу в газовой отрасли – в «Краснотурьинскмежрайгазе» и «Серовмежрайгазе».

С 2005 г. возглавлял газораспределительную компанию в Свердловской области – ЗАО «Газэкс». В 2010–2012 гг. – генеральный директор ОАО «Екатеринбурггаз». Одновременно в 2009–2010 гг. был управляющим директором ОАО «Свердловэнергосбыт» SVSB. С 20 июня 2012 г. по 26 сентября 2016 г. – председатель правительства Свердловской области.