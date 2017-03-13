Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе – феврале вырос на 26%

Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе – феврале 2017 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 26,1% до $24,17 млрд, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе – феврале 2017 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $24,17 млрд США и по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 26,1%», – говорится в сообщении.

В феврале стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $12,898 млрд и по сравнению с январем увеличился на 14,4%.