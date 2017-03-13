Evraz размещает шестилетние евробонды в долларах, ориентируясь на доходность около 5,5%

Evraz Group размещает шестилетние еврооблигации в долларах, ориентируя инвесторов на доходность около 5,5%, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах. С 6 марта компания проводила в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США road show размещения. Организаторами являются Citi, Deutsche Bank, Газпромбанк, JPMorgan и «ВТБ капитал».

Одновременно Evraz нарен выкупить свои евробонды трех серий с погашением в 2018 и 2020 гг. на общую сумму до $952,5 млн, итоги выкупа будут подведены 13 марта.

Новый выпуск евробондов компания размещает ради финансирования сделок по выкупу ранее размещенных бумаг.