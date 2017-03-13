ФСТЭК не запрещала трубопроводные поставки солярки на Украину

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не принимала решение о запрете трубопроводных поставок дизельного топлива на Украину, сообщил ТАСС начальник управления экспортного контроля ведомства Андрей Никольский. Он напомнил, что ФСТЭК регулярно проводит проверки для недопущения использования нефтепродуктов силовыми ведомствами, при этом о запрете поставок для использования в гражданских целях речь не идет.

В сентябре 2015 г. ФСТЭК вводила ограничения на поставки дизельного топлива на Украину. После того как российские производители на основании ограничений прекратили поставки, рынок заняли компании из сопредельных государств - Белоруссии, Румынии, Греции, Литвы, Израиля, напоминает ТАСС. Весной 2016 г. поставки из России были возобновлены. В частности, служба разрешила «Лукойлу» поставлять дизельное топливо на Украину для гражданских целей.