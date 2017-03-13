ФАС подготовит законопроект о введении НДС для зарубежных интернет-магазинов

Федеральная антимонопольная служба в течение 1-2 месяцев представит правительству и общественности законопроект, касающийся взимания НДС с зарубежных интернет-площадок, заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Он уже в хорошей степени готовности. Я думаю, что в течение 1-2 месяцев мы будем готовы обсуждать его с более широкой аудиторией. И с ведомствами, и с общественностью», - сказал замглавы ФАС. «У нас уже есть и текст законопроекта, но мы сейчас его обсуждаем в рамках рабочей группы в ФАС вместе с нашими коллегами из ФНС, Минфина и участниками рынка», - отметил Голомолзин.

В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство до 31 декабря должно будет рассмотреть вопрос о взимании НДС и таможенных пошлин с зарубежных интернет-площадок и поставщиков при реализации российским физлицам товаров иностранного производства. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 18 октября съезда «Деловой России», сообщала пресс-служба Кремля.