Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 марта 2017 года

Политика

Специалисты связывают рост международного влияния России на фоне противостояния с Западом с наличием у нее опытных дипломатов еще советской закалки. Но некоторые сомневаются, готово ли у России новое поколение дипломатов читать на FT.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже со вторника может начать формальный процесс выхода страны из ЕС. У выступающих против этого парламентариев вряд ли хватит голосов, чтобы помешать ей читать на FT.com

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала провести новый референдум о независимости от Великобритании до Brexit. По ее словам, голосование нужно провести в конце 2018 г.-начале 2019 г. читать на FT.com читать на WSJ.com

Экономика

ЕЦБ не намекал в четверг на приближающееся изменение своей денежной политики, поскольку прогноз по инфляции не улучшился значительно с декабря, заявил в интервью WSJ член управляющего совета центробанка Ян Сметс читать на WSJ.com

Некоторые аналитики теперь прогнозируют, что ФРС США может повысить процентные ставки даже четыре раза в этом году на фоне благоприятной ситуации на рынке труда и с инфляцией читать на FT.com

Исландия во вторник отменит меры контроля за движением капитала. Они были введены в 2008 г. после банкротства трех крупнейших банков страны читать на FT.com

Несмотря на рост бразильского фондового рынка и курса реала и прогнозы правительства о прекращении рецессии сейчас безработица в стране высока, а бразильцы испытывают проблемы читать на FT.com

Индустрия

Прошло менее трех лет с тех пор, как Etihad Airways спасла Alitalia от банкротства. Но итальянская авиакомпания снова рискует обанкротиться, так как ей трудно конкурировать с лоукостерами читать на WSJ.com

Автомобили

Производитель автомобильных комплектующих Gestamp подал документы на проведение IPO на четырех испанских биржах. Ожидается, что он будет оценен минимум в 3,7 млрд евро. Таким образом, это будет крупнейшим в Европе IPO с начала года читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в понедельник утром снизились из-за беспокойства инвесторов по поводу роста добычи в США читать на WSJ.com

Компании, занимающиеся бурением нефтяных месторождений на шельфе, заняли выжидательную позицию, пытаясь лучше понять перспективы нефтяного рынка, рассказал FT гендиректор итальянской Saipem Стефано Као читать на FT.com

Основатель Tesla Илон Маск заявил в Twitter, что аккумуляторные технологии компании могут помочь Австралии предотвратить перебои с электроснабжением, наблюдавшиеся в прошлом году. В воскресенье он обсудил это по телефону с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Инвесторы готовятся к тому, что ряд событий на этой неделе – от ожидаемого повышения процентных ставок в США до выборов в Нидерландах – могут спровоцировать падение фондовых и сырьевых рынков читать на WSJ.com

Несмотря на всю экономическую и политическую неопределенность в мире волатильность на валютных, фондовых и долговых рынках снизилась. Отчасти это связано с тем, что крупные инвесторы стараются не делать больших ставок читать на WSJ.com

HSBC назначил своим новым председателем совета директоров руководителя AIA Group Марка Такера. Впервые за 152-летнюю историю банка эту должность получил человек со стороны читать на WSJ.com читать на FT.com

Кредитный рейтинг миллионов американцев может улучшиться, поскольку крупные агентства кредитных историй решили исключить некоторую негативную информацию, например о судимости по гражданским искам. Но это может увеличить риски для кредиторов читать на WSJ.com

На рынке фьючесов гособлигаций Великобритании часто наблюдается подозрительная активность за 24 часа до того, как должна быть опубликована важная экономическая информация. Этот феномен позволяет предположить, что некоторые инвесторы заранее получают доступ к статистике читать на WSJ.com

«Большая четверка» аудиторов все успешнее соперничают с инвестбанками в Китае. В прошлом году PwC, EY, Deloitte и KPMG консультировали китайские компании по иностранным поглощениям на $8,6 млрд, согласно Thomson Reuters. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее читать на FT.com

Технологии

Intel приобретет более чем за $15 млрд израильскую Mobileye, разрабатывающую технологии для самоуправляемых автомобилей. Благодаря этому котировки акций Mobileye в понедельник подскочили читать на WSJ.com читать на FT.com

Число интернет-пользователей в мире быстро растет. При этом новые пользователи из развивающихся стран, в отличие от развитых, предпочитают использовать мобильные браузеры, а не отдельные приложения читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Некоторые модные ритейлеры уже придумывают дизайн одежды с помощью искусственного интеллекта. Это часть тренда по разработке программного обеспечения, которое может создавать песни, логотипы и произведения искусства читать на WSJ.com

Walmart планирует потратить около $320 млн на ребрендинг и обновление своих супермаркетов в Бразилии, несмотря на то что местные потребители сейчас предпочитают более дешевые точки продаж читать на WSJ.com

Продажи многообещающего лекарства от экземы, разработанного компанией Regeneron Pharmaceuticals, достигнут $6 млрд в год, прогнозируют аналитики читать на FT.com

Недвижимость

Ранее в марте китайские инвесторы приобрели небоскреб Cheesegrater за рекордные для лондонского Сити 1,15 млрд фунтов, несмотря на Brexit. По мнению специалистов, эта сделка может сподвигнуть и других владельцев премиальной недвижимости там продать ее, пока цены высокие читать на FT.com

Менеджмент

Искусственный интеллект меняет то, как менеджеры делают свою работу. Но вопрос в том, действительно ли он помогает читать на WSJ.com

Многие бизнес-школы хотят нанять в качестве преподавателей бывших топ-менеджеров, но конкуренция большая читать на FT.com

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