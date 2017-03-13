Сообщения об обысках на «вилле Керимова» во Франции не соответствуют действительности – помощник

Сообщения зарубежных СМИ об обысках на якобы «вилле Керимова» во Франции не соответствуют действительности, сообщил представитель члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

«Сулейман Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами РФ. Исчерпывающий перечень имущества, принадлежащего Керимову, указан в его официальной декларации, предоставленной государственным органам в соответствии с законодательством РФ», - сказал журналистам помощник сенатора Алексей Красовский.

Ранее издание Nice Matin сообщило, что Сулейман Керимов может быть одним из крупнейших владельцев недвижимости на Лазурном берегу, хотя его имя формально не связано ни с одним объектом. По сведениям газеты, 15 февраля на вилле Hier, которая может ему принадлежать, прошли обыски по делу о законности приобретения этой дорогой недвижимости. Nice Matin пишет, что эта вилла площадью 12 000 кв. м, одна из самых красивых на Лазурном берегу, как и соседние, менее дорогие виллы Medy Roc, Lexa и Fiorella, по документам принадлежит швейцарскому финансисту Александеру Штудхальтеру, но есть сомнения, что он их реальный собственник. В общей сложности речь идет о 90 000 кв. м недвижимости.