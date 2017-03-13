Бывшая супруга Владимира Потанина хочет взыскать с него 215 млрд рублей

Бывшая супруга президента «Норильского никеля» Наталья Потанина подала иск о взыскании с бизнесмена 215 млрд руб. в качестве компенсации за акции компании «КМ инвест». Иск был подан в Пресненский районный суд, передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Решением Пресненского суда брак был расторгнут в 2014 г., совместно нажитое имущество по иску Потанина было разделено по состоянию на начало 2007 г., когда супруги прекратили «брачно-семейные отношения».

«Предъявляя иск о разделе совместно нажитого имущества по состоянию на 16.01.2007, Потанин В. О. указал не все имущество, которым обладали супруги», - говорится в новом исковом заявлении.

На тот момент предприниматель напрямую владел акциями компании «КМ инвест». Бывшая жена Потанина считает, что он незаконно распорядился совместным имуществом, передав акции данной компании третьему лицу после прекращения семейных отношений.

«КМ инвест» принадлежали крупные пакеты акций «Норильского никеля», «Полюс золота», ОПИН, Росбанка, «Силовых машин» «Русиа петролеум», «Интеррос эстейт», ХК «Интеррос», СК «Согласие» и других активов, говорится в заявлении. «КМ инвест» после передачи пакетов акций была переименована в «Объединенные инвестиции», а после ликвидирована.

Владимир Потанин занимает четвертое место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России 2016 г. Его состояние журнал оценил в $12,1 млрд.