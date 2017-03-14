Крымский завод шампанских вин «Новый Свет» может быть включен в план приватизации – РБК

В ближайшие два года российское правительство может включить крымский завод «Новый Свет» в план приватизации, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, а также на представителя группы «Абрау–Дюрсо», являющейся эксклюзивным дистрибутором продукции предприятия. «Вопрос о приватизации винодельческого хозяйства «Новый Свет» в настоящее время находится в стадии рассмотрения», – подтвердила пресс-секретарь министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым Светлана Воловикова, не уточняя сроки.

Директор «Нового Света» Алексей Пугачев заявил, что у него нет сведений о приватизации. «Есть определенный инвестпроект. Может, после него и будут какие-то движения», – сказал он.

Приватизация «Нового Света» может стать самой крупной сделкой по реализации бывшей украинской собственности. Завод был национализирован 26 марта 2014 г. решением Госсовета республики. До сих пор на торги выставлялись объекты незавершенного строительства, стоимость которых не превышала 6,3 млн руб.

В 2017 г. «Абрау-Дюрсо» планирует продать «на материке» почти 80% объема продукции «Нового Света» – около 800 000 бутылок. По данным СПАРК, выручка предприятия в 2015 г. составила 403,84 млн руб., выручка «Массандры» – 1,468 млрд руб.

Интерес к активу проявляли структуры предправления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима, говорят источники РБК. Компании группы включены в санкционный список министерства финансов США из-за работы в Крыму.