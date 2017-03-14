Минздрав России доработал антитабачную концепцию

Проект концепции по противодействию потреблению табака на 2017–2022 гг. «доработан с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти, а также состоявшегося обсуждения документа. Все основные меры в документе сохранены», сообщается в пресс-релизе Минздрава. В сообщении ведомства уточняется, что ряд положений в проекте был уточнен.

В пресс-службе сообщили, что запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 г., «является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром» «Основная задача которого – формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка. Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции», – говорится в сообщении.

Кроме того, из документа были исключены указания на конкретные ставки акцизных налогов, поскольку такие ставки устанавливаются налоговым законодательством. «В то же время в проекте концепции сохранен общий вектор – требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ», – отметили в пресс-службе.