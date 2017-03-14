Bosch отзывает около 30 000 газовых плит в России из-за угрозы взрыва

Компания Bosch отзывает в России 29 647 газовых плит из-за угрозы взрыва газа, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзываются реализованные с 2006 по 2015 г. газовые плиты, комбинированные газовые плиты, а также встраиваемые газовые варочные панели марки Bosch.

В сообщении отмечается, что причиной отзыва стали возможное возникновение трещин или поломки адаптеров (штуцеров), поставляемых для подключения к магистрали природного газа либо к источнику сжиженного газа, а также возможность повреждения заглушки для неиспользуемого места подключения адаптера (штуцера). «Это может привести к утечке газа, в самых редких случаях – к взрыву газа», – объясняется в сообщении.

Компания уведомит владельцев бытовых приборов, попадающих под отзыв, через СМИ, сайт, а также по телефону горячей линии.

«Потребителям рекомендуется прекратить использование данных газовых бытовых приборов марки Bosch, а также оставить заявку на интернет-сайте или сообщить через горячую линию. Потребителям будут направлены новые, исправные детали и рекомендовано вызвать сервисную организацию, уполномоченную в регионе на установку и ремонт газовых приборов, для замены поврежденных деталей», – добавляется в сообщении.

Отмечается, что после предъявления копий документов об оплате услуг сервисной организации представитель производителя возместит расходы потребителей за ремонт.