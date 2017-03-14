Чистая прибыль «Лукойла» снизилась в 1,4 раза в 2016 году

Чистая прибыль НК «Лукойл» по МСФО в 2016 г. составила 206,8 млрд руб., что в 1,4 раза ниже аналогичного показателя за 2015 г., следует из отчета компании. В IV квартале прошлого года этот показатель зафиксирован в размере 46,6 млрд руб. по сравнению с убытком в 65 млрд руб. в IV квартале 2015 г.

Оба показателя совпадают с консенсусом, составленным "Интерфаксом" по итогам опроса аналитиков. Наиболее точным оказался прогноз Citi, который ожидал эти показатели на уровне 207 млрд руб. и 47 млрд руб.

Снижение годового показателя прибыли связано главным образом с неденежным эффектом по курсовым разницам из-за волатильности валютного курса.

Выручка за год составила 5,2 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. годом ранее, в IV квартале 1,4 млрд руб., как и в 2015 г.

Уменьшение выручки за год компания объясняет главным образом снижением цен реализации, а также сокращением объемов продаж нефти и нефтепродуктов на 3,7%. В структуре реализации существенно выросла доля нефти в результате увеличения объемов международного трейдинга.

Положительное влияние на динамику выручки оказал рост доли светлых нефтепродуктов в результате изменения структуры выпуска продукции на НПЗ компании.

За 12 месяцев 2016 г. показатель EBITDA снизился на 10,5% до 730,7 млрд руб. по сравнению с 2015 г., что в основном связано с сокращением объема компенсационной нефти по проекту «Западная Курна - 2» в Ираке в связи c компенсацией значительной части исторических расходов в 2015 г. Без учета данного проекта показатель EBITDA вырос на 1,7% и составил 691,3 млрд руб. Показатель EBITDA в IV квартале 2016 г. составил 183,3 млрд руб. (186 млрд руб. в IV квартале 2015 г.).