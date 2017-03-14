Россия разрешила ввоз из Турции только дефицитных овощей

Россия на прошлой неделе ослабила запрет в отношении поставок овощей из Турции, разрешив ввоз цветной капусты и лука.

Как заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, речь идёт о дефицитных овощах на российском рынке. Что же касается помидоров и огурцов, то ими Россия должна обеспечивать себя сами, сказал он.

По его словам, позиция Министерства сельского хозяйства, овощеводческого союза и бизнеса заключается в том, что «эту нишу мы должны сами занять, сами кормить российский народ овощами российского производства».

Ткачев подчеркнул, что отечественное производство овощей в последние годы активно развивается. Объёмы производства овощей в стране увеличиваются почти на 30% в год.

Министр не стал прогнозировать сроки сохранения эмбарго в отношении помидоров и огурцов из Турции. «Это вопрос политический», - заключил он.