«Сибур» в 2016 году увеличил прибыль в 17 раз до 113 млрд рублей

«Сибур» в 2016 г. получил чистую прибыль по стандартам МСФО в размере 113 млрд руб. по сравнению с 6,5 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Выручка нефтехимического холдинга выросла на 8,4% до 411,8 млрд руб. EBITDA, скорректированная с учетом вклада совместных предприятий и ассоциированных компаний, в прошлом году составила 149,2 млрд руб., что на 5,3% выше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе.

Капвложения компании в прошлом году выросли на 72,6% по сравнению с 2015 г. и составили 145,7 млрд руб. «Рост уровня капвложений связан с началом активной фазы реализации проекта "Запсибнефтехим"», - отмечает «СИБУР».

Чистый долг за год снизился на 1,3% до 281,2 млрд руб.