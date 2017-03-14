Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 марта 2017 года

Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать в конце марта формальный процесс выхода страны из ЕС. Парламент в понедельник поддержал законопроект, дающий ей это право читать на WSJ.com читать на FT.com

Даже если Марин Ле Пен станет президентом Франции, ей будет трудно выполнить свои обещания и вывести страну из ЕС, считают эксперты читать на FT.com

Александр Перепеличный, который был информатором по делу о разоблаченных Сергеем Магнитским хищениях из российского бюджета, возможно, был отравлен супом в 2012 г. В его желудке были найдены следы редкого яда растительного происхождения, заявил юрист страховой компании читать на FT.com

Берлин собирается жестко бороться с фейковыми новостями в преддверии парламентских выборов в Германии. Правительство хочет облагать соцсети, не удаляющие такой контент, штрафами в размере до 50 млн евро читать на FT.com

Экономика

На этой неделе состоятся заседания ряда центробанков по всему миру, включая ФРС США. Сейчас почти ни один из центробанков развитых стран и многие из центробанков развивающихся стран не рассматривают смягчение денежной политики. Таким образом, эпоха чрезвычайно низких процентных ставок и программ денежного стимулирования, возможно, подходит к концу читать на WSJ.com

Хоть переговоры по поводу выхода Великобритании из ЕС еще даже не начались, но многие британские компании уже готовятся к жизни после Brexit читать на WSJ.com

«Реальная» доходность (с учетом инфляции) гособлигаций США снова растет. Это отражает уверенность инвесторов в росте мировой экономики и может позволить ФРС США неоднократно повысить краткосрочные процентные ставки в этом году читать на WSJ.com

Кувейт в понедельник привлек $8 млрд в ходе своей дебютной эмиссии суверенных облигаций. Он, как и другие государства Персидского залива, вынужден выйти на долговой рынок из-за снижения нефтяных доходов читать на WSJ.com читать на FT.com

Саудовский король Салман на этой неделе в ходе азиатского турне попытается убедить инвесторов из Китая и Японии в инвестиционной привлекательности Саудовской Аравии читать на WSJ.com

Индустрия

Maersk и Royal Dutch Shell протестируют использование «роторных парусов» на танкерах. С помощью этого они надеются значительно сократить расходы на топливо читать на FT.com

Автомобили

Такие сделки, как покупка Mobileye технологическим гигантом Intel, меняют цепочки поставок в автомобильном секторе читать на WSJ.com

Интервью

WSJ приводит выдержки из интервью Карлоса Гона, который с 1 апреля передает руководство Nissan Хирото Саикаве читать на WSJ.com

Энергоресурсы

ОПЕК в феврале снизила нефтедобычу, сказано в докладе картеля. Но восстановление цен на нефть поспособствовало росту добычи сланцевой нефти в США читать на WSJ.com

Цены на нефть могут снова упасть на фоне избытка предложения, предупреждает Леонардо Мауджери из Гарвардского университета. В 2012 г. он верно спрогнозировал начавшийся позже обвал нефтяного рынка читать на FT.com

Хедж-фонд Пьера Андюрана, одного из самых известных трейдеров на нефтяном рынке, потерял 8,5%, или примерно $130 млн, за первые два месяца 2017 г. Он делал ставку на то, что цены на нефть достигнут $70 за баррель в начале года читать на WSJ.com

Toshiba думает продать свое проблемное американское подразделение Westinghouse, занимающееся атомной энергетикой. Но специалисты предупреждают, что, возможно, ей будет трудно найти покупателя читать на FT.com

Финансы

Главную роль в неожиданной отставке Питера Хэнкока с поста гендиректора AIG сыграл инвестор-активист Карл Айкан. Некоторые члены совета директоров AIG боялись, что Хэнкок не сможет исправить положение компании на фоне потенциальной борьбы с Айканом читать на WSJ.com

Марк Такер, первый в истории HSBC назначенный со стороны председатель совета директоров, может изменить корпоративную культуру банка. Работавшие с ним люди называют его требовательным и прямым человеком читать на WSJ.com

Крупнейшие западные инвестбанки продолжают терять свою долю в Азии, уступая местным конкурентам. По данным Coalition, она снизилась до 19% в 2016 г. по сравнению с 27% в 2014 г. читать на FT.com

Инвестконсультант Cambridge Associates уволил около 50 сотрудников на прошлой неделе. Из-за проблем в этом бизнесе Cambridge Associates хочет теперь быть инвесткомпанией читать на WSJ.com

Китай хочет ограничить быстрый рост числа онлайн-кредиторов, выдающих микрозаймы. Власти обеспокоены, что многие из этих компаний плохо контролируют риски читать на FT.com

Технологии

Intel договорилась приобрести Mobileye вслед за аналогичными сделками Qualcomm, Samsung и SoftBank. Она будет конкурировать с ними, пытаясь стать лидером в разработке технологий для самоуправляемых автомобилей читать на FT.com

Гендиректор Yahoo Марисса Майер должна получить «золотой парашют» в размере $23 млн, если будет вынуждена уйти в отставку после завершения сделки о покупке ключевых активов Yahoo компанией Verizon читать на WSJ.com читать на FT.com

Разработчики программного обеспечения Okta и Yext планируют провести собственные IPO вслед за громким листингом Snap читать на WSJ.com

Facebook запретит использование данных о пользователях ее социальной сети для наблюдения за ними. Несколькими месяцами ранее стартап Geofeedia рассказал, как он помог полиции следить за некоторыми протестующими в Балтиморе и Фергюсоне, используя данные из соцсетей читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Хедж-фонд Pershing Square Уильяма Экмана продал свою долю в Valeant Pharmaceuticals. Это была одна из самых неудачных его инвестиций — хедж-фонд потерял более 90% вложенных средств читать на FT.com читать на WSJ.com

AstraZeneca сотрудничает со сторонними специалистами, чтобы они помогли найти незамеченный потенциал у лекарств, от которых когда-то отказалась компания читать на WSJ.com

Корпорация Kimberly-Clark, которой принадлежит бренд Huggies, хочет, чтобы родители приучали малышей к туалету раньше. Дело в том, что это положительно сказывается на ее финансовых результатах, ведь снимающиеся подгузники стоят вдвое дороже обычных. Последние два года спрос на снимающиеся подгузники быстро растет читать на WSJ.com

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