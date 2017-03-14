«Новатэк» направит 42,2 млрд рублей на выплату дивидендов за 2016 год

Совет директоров «Новатэка» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам 2016 г. в размере 7 руб. на одну обыкновенную акцию (70 руб. на GDR). Ранее компания выплатила 6,9 руб. по итогам первого полугодия 2016 г. Таким образом, по итогам года акционеры получат 13,9 руб. - на 3% больше, чем за 2015 г. (13,5 руб.), сообщила компания.

Общая сумма выплат составит 42,204 млрд руб. Это примерно 31,5% от нормализованной чистой прибыли «Новатэка» за 2016 г. (133,76 млрд руб.). Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 30% нормализованной прибыли по итогам года.

Годовое собрание акционеров компании состоится 21 апреля, список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен на 27 марта. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 2 мая.