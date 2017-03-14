Котировки нефти снизились на известиях о росте добычи в Саудовской Аравии

Котировки нефти Brent снизились во вторник, 14 марта, после того как Саудовская Аравия объявила в ОПЕК, что нарастила нефтедобычу в феврале, пишет Bloomberg. К 16.30 мск котировки Brent упали до $50,6 за баррель с $51,7.

В январе, отмечает агентство, Саудовская Аравия снизила добычу больше обязательств для ускорения перебалансировки рынка, но в феврале увеличила ее на 263 300 баррелей в сутки до 10,011 млн б/с. ОПЕК ожидала от Саудовской Аравии дальнейшего снижения добычи. На минувшей неделе министр энергетики страны Халид аль-Фалих заметил, что Саудовская Аравия не намерена бесконечно терпеть «нахлебников» в условиях, когда Россия, Ирак и ОАЭ не полностью выполняют обязательства по сокращению добычи.

Чтобы поддержать цены на нефть, страны ОПЕК и еще 13 государств договорились с начала 2017 г. сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки. Входящие в картель страны должны сократить добычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в сутки, Россия – на 300 000 баррелей в сутки, а все остальные страны – еще на 258 000 баррелей в сутки. К концу января Россия смогла сократить добычу на 117 000 баррелей в сутки, а по итогам первой недели марта добилась сокращения на 160 000 баррелей в сутки и теперь производит 11,07 млн баррелей в сутки, рассказывал министр энергетики Александр Новак.