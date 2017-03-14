ВТБ стал владельцем почти 13% «Русгидро»

Банк ВТБ стал владельцем почти 13% (не менее 55 млрд акций) «Русгидро». Об этом говорится в сообщении компании.

Получение банком пакета акций «Русгидро» предусматривалось условиями форвадной сделки между компанией и банком. Росимущество после сделки стало владеть почти 258,16 млрд акций компании.

Ранее подконтрольные «Русгидро» компании «Гидроинвест» и «Эзоп» в рамках данной сделки перевели на баланс ВТБ почти 15 млрд квазиказначейских акций (3,88% от уставного капитала «Русгидро»). В держании «Эзоп» осталось 0,481% от уставного капитала «Русгидро».

«Русгидро» и ВТБ 7 марта закрыли готовящуюся несколько лет сделку по докапитализации компании для рефинансирования долга ее дальневосточной «дочки» «РАО ЭС Востока».