Анонс «Ведомостей» на 15 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

безалкогольное пиво все больше нравится россиянам;

сокращать персонал в этом году планируют 18% работодателей России;

главное для второй по величине управляющей компании Европы, чтобы ее руководство не рассорилось.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как советам директоров доказать свою полезность акционерам

и статью на полосе «Комментарии»: каковы итоги трехлетия взятия Крыма.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».