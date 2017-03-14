Анонс «Ведомостей» на 15 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
безалкогольное пиво все больше нравится россиянам;
сокращать персонал в этом году планируют 18% работодателей России;
главное для второй по величине управляющей компании Европы, чтобы ее руководство не рассорилось.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как советам директоров доказать свою полезность акционерам
и статью на полосе «Комментарии»: каковы итоги трехлетия взятия Крыма.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».