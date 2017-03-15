Первый в России магазин Hello Kitty откроется на «Острове мечты»

В Москве в парке развлечений «Остров мечты» откроется первый российский магазин бренда Hello Kitty, сообщает РБК. Портал ссылается на лицензионное соглашение ГК «Регионы» (принадлежит семье депутата Госдумы Зелимхана Муцоева), которая строит парк, и владельца бренда компании Sanrio. Кроме магазина в парке откроются кафе и аттракцион под брендом Hello Kitty.

Условия соглашения и инвестиции представитель ГК «Регионы» уточнить отказался.

«Остров мечты» должен открыться в Нагатинской пойме в 2018 г. Стоимость проекта - $1,5 млрд. В ГК «Регионы» рассчитывают, что это будет крупнейшим в Европе крытый парк развлечений.