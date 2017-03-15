Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 марта 2017 года

Политика

Всеобщие выборы в Нидерландах в среду станут проверкой для популизма в Европе и зададут тон последующим важным выборам на континенте в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Пока канцлер Германии Ангела Меркель готовится к первой встрече с президентом США Дональдом Трампом, лидер немецкой партии «Христианско-социальный союз» Хорст Зеехофер едет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такой шаг политического союзника противоречит попыткам Меркель занимать жесткую позицию в отношении России. Немецкие дипломаты говорят, что на самом деле Зеехофер хочет показать свою независимость от Меркель на фоне приближающихся выборов в Германии читать на FT.com

Белый дом признал, что нынешний президент США Дональд Трамп заплатил налоги в размере только $38 млн в 2005 г. благодаря крупным списаниям читать на WSJ.com читать на FT.com

Саудовская Аравия заявила, что достигла «исторического поворотного момента» в отношениях с США после встречи заместителя наследного принца Мухаммеда ибн Салмана с Трампом в Белом доме. Эр-Рияд стремится улучшить отношения с Вашингтоном читать на FT.com

Экономика

Ожидается, что ФРС США в среду повысит процентные ставки на 0,25 п. п. и даст прогноз относительно дальнейших повышений в этом году читать на WSJ.com

Великобритания скоро должна начать переговоры о выходе из ЕС, но многие британские потребители уже столкнулись с реалиями Brexit в виде роста цен читать на WSJ.com

Министр финансов США Стивен Мнучин на этой неделе впервые встретится со своими коллегами из стран G20 в Германии. Он постарается успокоить их по поводу торговой политики Трампа читать на WSJ.com

Белый дом во вторник номинировал шесть человек на высокие посты в министерстве финансов США. На роль замминистра финансов номинирован Джеймс Донован, еще один топ-менеджер Goldman Sachs читать на WSJ.com

Автомобили

Гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер во вторник заявил, что концерн открыт для переговоров с Fiat Chrysler о возможном альянсе. Но он подчеркнул, что пока это не обсуждалось. Также Volkswagen значительно уменьшил вознаграждение топ-менеджеров в 2016 г. и планирует увеличить число женщин на руководящих должностях читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Глобальное предложение нефти выросло на 260 000 баррелей в день в феврале, заявило Международное энергетическое агентство. Добычу увеличили как члены ОПЕК, так и не входящие в картель страны читать на WSJ.com читать на FT.com

Некоторые энергетические гиганты опасаются, что приближается момент пикового спроса на нефть, после которого спрос на нее уменьшится. Этому могут поспособствовать распространение электромобилей и развитие возобновляемой энергетики читать на FT.com

Избыток предложения природного газа в США превращается в глобальный. Из-за этого снижаются цены на газ и надежды американских производителей на увеличение экспорта читать на WSJ.com

Немецкая E.On получила рекордный для себя убыток в размере 8,45 млрд евро в 2016 г. Он связан с отделением традиционных электростанций в отдельную компанию Uniper и расходами на хранение радиоактивных отходов. Компания планирует снизить свой долг на 7 млрд евро путем продажи активов и сокращения сотрудников читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Котировки акций банков в США в последние месяцы выросли благодаря надеждам инвесторов на ускорение экономики страны, увеличение кредитования и повышение процентных ставок. Но новые данные свидетельствуют, что на самом деле рост кредитования замедляется читать на WSJ.com

Китай думает сделать рынок облигаций материковой части страны более открытым для иностранных инвесторов, связав его с рынком облигаций Гонконга читать на WSJ.com читать на FT.com

Американский сервис электронных платежей Euronet предложил $2 млрд за конкурента MoneyGram, включая его долг. Ранее в этом году MoneyGram согласилась на предложение китайской Ant Financial, аффилированной с Alibaba, но Euronet предлагает больше денег и отмечает, что регуляторы охотнее одобрят сделку между двумя американскими компаниями читать на FT.com

Ирландия пожаловалась, что другие страны ЕС, в частности Люксембург, пытаются переманить финансовые организации из Лондона после Brexit с помощью лазеек в нормативном регулировании читать на FT.com

Технологии

Власти США в среду планируют раскрыть обвинения, связанные с хакерской атакой на сотни миллионов пользователей Yahoo, говорят знакомые с ситуацией люди. По их словам, некоторые из предполагаемых хакеров связаны с правительством России читать на WSJ.com

Число заявок на патенты в Китае выросло на 45% в 2016 г., и в ближайшие годы страна может обогнать по этому показателю США и Японию, став мировым лидером. При этом больше всего заявок в мире подали ZTE и Huawei читать на FT.com

Покупка стартапа Mobileye компанией Intel за $15 млрд подстегивает стремление Израиля стать центром развития автомобильных технологий читать на WSJ.com

Предприниматель Паркер Конрад, который вынужден был скандально покинуть стартап Zenefits в прошлом году, создал новый стартап Rippling. Он тоже создает ПО для управления персоналом. По словам Конрада, деньги в него вложили около 20 инвесторов, поддерживающих Zenefits читать на FT.com читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Компания Hudson’s Bay, владеющая сетью люксовых универмагов Saks Fifth Avenue, ведет переговоры о покупке ее конкурента Neiman Marcus. Обе сети испытывают проблемы из-за снижения числа покупателей читать на WSJ.com

Неудачное предложение Kraft Heinz о поглощении стало звонком для Unilever, поэтому в апреле она должна представить инвесторам варианты дальнейшего развития бизнеса читать на FT.com

Adidas рассчитывает увеличить свои продажи в Северной Америке на 50% к 2020 г. Это подчеркивает оптимизм немецкой компании, которая в этом регионе долго уступает Nike читать на WSJ.com

Годовая прибыль Inditex, владельца бренда Zara, выросла на 10% до 3,16 млрд евро благодаря рекордным продажам читать на WSJ.com

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